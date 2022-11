Maya Pixelskaya tiene claro qué atributos tiene que tener un hombre para que no le guste. Por eso, y cuando la artista Ángela Álvarez, de 95 años, sale tocando la guitarra en un vídeo de los Latin Grammy, Dani Mateo comenta: "¿Ves cómo es bonito a veces tener guitarra Maya?", a lo que ella responde: "Red flag".

Y, es que, la colaboradora desde que leyó en Twitter un comentario que decía 'si el chico toca la guitarra, red flag', lo cumple a rajatabla: "Para mí es una red flag de campeonato", confiesa nate sus compañeros de mesa. Con esto descartaría a grandes artistas como "Mark Knopfler o Slash", destaca Miki Nadal, pero "Leiva" también se quedaría fuera, como apunta Valeria Ros. "Pero Leiva, si no tocara, la guitarra también. Perdón, ya la he liado otra vez", se disculpa Maya Pixelskaya al instante, después de ver cómo Dani Mateo se lleva las manos a la cabeza. Dale al play y no te pierdas este momentazo que ha tenido lugar en pleno directo.