La confesión de Cristina Pedroche sobre su look de las campanadas: "Ha sido el año más complicado"

Cristina Pedroche ha visitado Zapeando después de deslumbrar gracias a el impresionante diseño que lució para despedir el 2024 y dar la bienvenida al nuevo año. La confección del mismo llevó más de 2.500 horas de trabajo y tenía un peso de 42 kilos.

"Ha sido el año más complicado... sobre todo para las fotos", afirma la zapeadora. Como cuenta, para las sesiones de fotos tenía que estar varias horas con el vestido puesto mientras que durante la emisión de las campanadas no. "La adrenalina, el calor de la gente que está en la Puerta del Sol...", comparte Cristina.

Para Pedroche, su look "no es un vestido". "Va más allá, es una causa", aclara, "no te deja indiferente, no solo porque lleve los litros de leche, son las horas que están invertidas en esto". "Pesaba muchísimo, sí, 42 kilos, pero yo ese día iba liviana", concluye.