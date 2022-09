Lorena Castell conecta en directo desde el plató de Zapeando con Abú 'Chapulín', el vendedor ambulante de origen senegalés que lo está petando en las playas de Benalmádena (Málaga) y en redes sociales debido a su arte y gran alegría. De hecho, y gracias a que empezó a acompañar su trabajo con flamenco, ahora se le conoce como el 'Camarón africano': "Mi tema con más éxito es 'Soy gitano', de Camarón", reconoce durante la entrevista y arranca a cantarla en pleno directo.

"La gente te conoce y te quiere", comenta Quique Peinado, una afirmación con la que Abú no puede estar más de acuerdo: "Me gusta cantar y hacer reír a la gente. Verles feliz", dice, al mismo tiempo que una espontánea se acerca para abrazarle. "Me encanta trabajar con alegría", sentencia. Unas palabras que Miki Nadal utiliza para lanzar un dardo, en pleno directo, a Quique Peinado: "¡Aprende!". Puedes ver la entrevista y el cómico momento en el vídeo principal de la noticia.

Conoce al vendedor ambulante que reparte alegría en las playas de Málaga

Abú 'Chapulín' es un vendedor ambulante de las playas de Benalmádena que se ha vuelto viral en redes sociales por "repartir alegría". "¡Nos tiene locos!", no puede evitar reaccionar una mujer a la alegría que desprende este senegalés. Puedes ver algunos de sus mejores momentos en este vídeo de Zapeando: