"Tenemos un mensaje para ti, Miki Nadal", dice Dani Mateo al de Zaragoza, al que pide que no disimule porque, a pesar de su "cara de bueno", es un falso. Y, es que, Sergio, un concursante de 'MasterChef' y taxista, desveló en el programa de cocina que había un "famosete" que le debía dinero y no es otro que Miki Nadal: "Fue cuando estaba embarazada su mujer, que le llevé a su casa y justo cuando fue a pagar me dijo que se había olvidado la cartera".

Pero Sergio no se olvida y le mandó este mensaje al de Zaragoza: "Me debes 12,50€ y cuando vengas me lo voy a cobrar", aseguraba ante la cámara.

"Vas a tener que dar muchas explicaciones", le pide Dani Mateo en el plató de Zapeando, ya que el "truco de se me ha olvidado la cartera es muy viejo": "¿Se puede saber por qué no pagaste?". Escucha la explicación de Miki Nadal de por qué no pagó a Sergio el viaje en taxi en el vídeo principal de esta noticia.