¿Cómo vestiría la Inteligencia Artificial a Cristina Pedroche para las campanadas?: "No estáis preparados"

Esta tecnología da cuatro posibles looks para la zapeadora: uno en azul, uno en dorado y dos en rojo. ¿Alguno se acerca al outfit que llevará Cristina? No te pierdas su reacción en el vídeo principal.

Uno de los secretos mejor guardados de Cristina Pedroche es cómo será su vestido para las Campanadas. La zapeadora no suelta prenda por ello, Zapeando ha pedido a la Inteligencia Artificial que diseñe varios vestidos y, así, ver si Cristina desvela algún nuevo dato sobre su look.

La primera opción en azul, con lentejuelas y gasa. Cristina afirma que no se parece en nada a su vestido. "Es mucha tela eso y yo no suelo llevar textil", explica. Otra opción que arroja la IA es un vestido dorado con un tocado. Aunque Pedroche dice que le gusta más que el anterior, pero tampoco se parece.

La tercera opción es un vestidazo rojo con aberturas y que deja a la vista sus piernas. El vestido presta a Cristina a desvelar un dato muy importante: su vestido no es rojo. La última opción de la IA es una versión más deportiva y ha creado un chándal de nochevieja rojo y dorado. El look incluye, incluso, unas deportivas de tacón. De nuevo, parece que la tecnología no acierta ya que no se acerca a lo que va a llevar. "No estáis preparados para lo de este 31", afirma.