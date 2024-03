No solo se hace humor en Zapeando. Los zapeadores han descubierto que en los programas de informativos de laSexta también innovan en sus rótulos utilizando mucho humor en ellos, por ejemplo, rotular con "Al cielo con ella" en la noticia sobre la señora que se quedó colgada en una persiana.

La Sexta Columna también destaca por su titulares humorísticos. Por ejemplo, recientemente, en un programa sobre Inteligencia Artificial, utilizaron la popular expresión "Cómo están las máquinas" para titular su reportaje. Pero sus titulares jocosos no son actuales, desde su estreno se han apoyado en el humor para nombrar sus reportajes. Por ejemplo, en 2016 decidieron titular "Seré tu alcalde, bandido" un reportaje sobre corrupción en ayuntamientos españoles.

"Panamá, si tetras no hay paraíso", emulando el nombre de la popular serie, fue el título que escogieron en un programa sobre los papeles de Panamá. Y no fue la única serie que inspiró un titular. En un programa sobre el caso Gürtel, decidieron nombrarlo como "Juicio Gürtel, aquellos maravillosos amaños". No te pierdas otros titulares en el vídeo principal.