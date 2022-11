Una mujer se ha vuelto viral después de mostrar su "tenacidad y perseverancia" por mantenerse a lomos del toro mecánico, comenta Cristina Pedroche. Y, es que, la turista protagonista de este vídeo se ha subido con un objetivo muy claro: "el de ganar al toro y resistir montada todo lo que pueda".

Sin embargo, no contaba con el inconveniente de su minifalda, que acaba subiéndosele hasta que se le ve todo el culo. Aun así, la mujer se empeña por continuar a lomos de este animal, "pero con la fuerza con la que actúa y su poca ropa, que no le ayuda a sujetarse", acaba cayendo al suelo ante la atenta mirada de varias personas, que no pueden contener la risa ante esta divertida escena.

"Hay uno ahí que no imaginaba los recuerdos que iba a capturar en sus vacas en Mallorca", apunta Miki Nadal, que se da cuenta de que hay un hombre grabando la cómica prueba. "Si es que le está leyendo la matrícula medio Magaluf", reacciona, por su parte, Cristina Pedroche. Puedes ver el momentazo viral en el vídeo principal de la noticia.