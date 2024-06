La influencer Mercé Bona desvela en su cuenta de Tik Tok la combinación de varios alimentos que dan como resultado un curioso sabor. Para comprobarlo 'empíricamente', Maya Pixelskaya propone a Miki Nadal, Cristina Pedroche, Graciela Álvarez y Dani Mateo hacer su propia cata.

La primera mezcla es de uva con cacahuete que, en teoría, debería saber a chocolate. Sin embargo, Cristina afirma que "chocolate no es". La siguiente combinación es pepino con azúcar, que Maya asegura que "me sabe a lo que me tiene que saber": "A sandía", añade Miki.

La tercera mezcla de alimentos que propone Bona es la del tomate con azúcar, que no termina de entusiasmar a ninguno de los zapeadores a pesar de que, en teoría, tendría que saber a fresa: "Esto sí que sabe a ojete", apunta Dani.