A Dani Mateo le encanta ver a españoles triunfar en el extranjero para que "aprendan por ahí que tenemos mucho talento para exportar". Y es que, como destaca el presentador de Zapeando, "España no es solo Penélope Cruz y Javier Bardem", también está 'Choriza May', "la nueva Penélope Cruz". Se trata del nombre de reina del valenciano Adrián Martín, que se ha convertido en toda una sensación tras su paso en el Drag Race británico.

Quedó sexta, pero desde que ha participado en el programa no ha parado de aparecer en otros programas británicos, como jurado en el Drag Race de España y hasta ha sacado una canción. Para conocer más detalles de su historia, Dani Mateo conecta en directo con Adrián Martín, que emigró a Reino Unido para trabajar como ilustrador. Por ejemplo, una de las cosas que cuenta es el origen de su original nombre artístico: cuando escuchó el nombre de la anterior ministra, Theresa May, entendió 'Choriza May'. "Además quería un nombre que fuera muy típico de España, y no por el embutido, sino por los políticos corruptos", explica 'Choriza May', cuya entrevista al completa se puede ver en el vídeo de arriba.