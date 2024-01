Adriana, una joven, ha vuelto a suspender su examen práctico para obtener el carnet de conducir. La chica se ha animado a compartir en redes sociales un vídeo en el cual se queja de su suspenso, entre lloros, con frases como: "Suspendí, otra vez, ¿a ti te parece normal?" o "no sirves ni para hacer un arroz".

La joven ha intentado calmar su angustia por haber suspendido diciendo: "Espero que me vaya bien en la carrera porque sino viviré debajo de un puente y encima en autobús". En su 'drama' también ha tenido hueco para 'echarse flores' diciendo: "Menos mal que he nacido guapa, gracias mundo".

La chica no se ha olvidado de explicar el motivo por el cuál ha suspendido su examen: una ambulancia. "¿Me estás diciendo que había 0,000 posibilidades de que alguien se muriese hoy y tuvo que ser en mi camino?", explica Adriana. La joven, durante su examen, tuvo una ambulancia detrás y como no le cedió el paso el suspenso fue directo. No te pierdas las imágenes en el vídeo principal.