El 'concierto privado' de Anna Simon y David Amor a Lorena Castell con el que "lo flipa" a ritmo de 'Échame la culpa'

Anna Simon y David Amor ofrecen un concierto privado a Lorena Castell a través de un tubo. Tras hacer su personal interpretación, los zapeadores se disponen a cantarle a la vez. "Hemos estado los dos en Tu cara me suena, no te quejarás", dice Anna Simon mientras que David Amor añade: "No te enamores".