Gipsy Chef ha recibido en los últimos días decenas de críticas en Twitter por su particular receta del salmorejo cordobés, al que añadió aceitunas, naranja, picos y fuet, además de otros muchos ingredientes. Por este motivo, en Zapeando se han puesto en contacto con Matías Vega, chef y miembro de la Cofradía del Salmorejo Cordobés, para dar su veredicto: "No nos podemos enfadar", asegura, pero también defiende que a eso "no se le puede llamar salmorejo cordobés".

Esta asociación a la que pertenece este reputado chef vela porque se mantenga la receta tradicional del salmorejo de Córdoba y las decisiones que tomó Gipsy sobre ella no acabaron de gustarles. De hecho, esta fue su reacción al ver que sustituía el pan por los picos: "No dejan de ser pan, pero, ¿por qué no usó el pan?". En el vídeo principal de la noticia te dejamos el veredicto final de Matías Vega sobre la receta de Gipsy Chef, ¿logrará un aprobado raspadísimo?

Gipsy Chef defiende su receta del salmorejo cordobés

Pablo Albuerne, más conocido como Gipsy Chef, da la cara en Zapeando y defiende su receta del salmorejo tras los 'ataques' que ha recibido en redes sociales: "Ya avisé de que el salmorejismo es mucho más duro que el paellismo". Su argumentación y provocaciones, en el siguiente vídeo: