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¿Verdad o IA?

Celine Dion boxeando en plena calle, ¿realidad o fake? Anna Simon pone a prueba la perspicacia de los zapeadores

Anna Simon propone a Dani Mateo, Iñaki Urrutia, Isabel Forner, María Gómez y Miki Nadal acertar qué vídeo es realidad y cual está generado por la inteligencia artificial: ¿Celine Dion boxeando o un influencer inflando un colchón hinchable hasta explotarlo?

Anna Simon propone a Dani Mateo, Iñaki Urrutia, Isabel Forner, María Gómez y Miki Nadal acertar qué vídeo es realidad y cual está generado por la inteligencia artificial: ¿Celine Dion boxeando o un influencer inflando un colchón hinchable hasta explotarlo?

Quienes son más sensibles a los efectos de la inteligencia artificial en las redes son las celebrities. Anna Simon propone a los zapeadores un juego en el que deben distinguir cuáles son sus excentricidades reales y cuáles fruto de la IA.

El primero nos muestra a Celine Dion boxeando en plena calle, una imagen que no termina de convencer a los zapeadores, que creen que es 'fake' salvo Dani Mateo.

Por otro lado encontramos a un influencer ruso que se ha planteado comprobar si es posible explotar un colchón por inflarlo mucho y acaba dejándose los cataplines. ¿Realidad o imaginación de la IA? En este caso es Miki el que piensa que es 'fake'.

Tras hacer el recuento final, Isabel Forner se convierte en la primera ganadora de 'Realidad o Fake'. "Las ha acertado todas", apunta Anna.

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