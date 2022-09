La infancia es ese momento de la vida en el que emocionarse por cosas nuevas, como es el caso de esta chiquilla, que va a subirse a una montaña rusa por primera vez. "¿Estás emocionada?", le pregunta su madre, a lo que ella contestaba con una sonrisa en la cara: "Sí".

Sin embargo, su el gesto le cambia nada más cerrarse las puertas. "Es que cuando cierra la barrera el culo se aprieta", no puede evitar reaccionar Cristina Pedroche, que reconoce tener también cierto miedo a las montañas rusas. En el vídeo principal de la noticia puedes ver el momento en el que arranca la atracción y la peque rápido baja las manos y pone una "cara de espanto absoluto", observa Miki Nadal, que se imagina que en ese momento la niña estaba pensando: "Quién me habrá mandado a mí meterme en este jaleo con lo bien que estaba en los caballitos". ¡Dale al play y no te pierdas su tierno viral!