De la calima a la borrasca: la previsión del tiempo de Francisco Cacho en la que recomienda que "no lavéis el coche", en vídeo

Francisco Cacho hace su previsión del tiempo para esta semana en la que habrá cambios bruscos de tiempo. Calor lunes, jueves y viernes y lluvia y frío martes, miércoles y el fin de semana.

Los días de buen tiempo que hemos disfrutado esta Semana Santa parece que tocan a su fin, tal y como explica en el vídeo sobre estas líneas Francisco Cacho.

El meteorólogo de laSexta señala que esta semana va a ser la "típica de primavera", con cambios bruscos de tiempo. De este modo, hoy tenemos sol y calor y mañana y el miércoles "bajan mucho las temperaturas".

De este modo, "va a volver la lluvia" por una borrasca "fría y aislada que se va a colar por Portugal". Además, tendremos mucha calima procedente del Sáhara, por lo que Cacho recomienda que "no lavéis el coche".

El jueves y el viernes todo apunta a que volverá el calor, pero Francisco advierte de que no deberíamos guardar los abrigos, porque el fin de semana va a deparar lluvia, frío y, en algunos casos, "incluso puede volver a nevar".

Como muestra de este tiempo 'loco', Cacho nos muestra cómo en Ourense hace hoy más calor que en Sevilla y la forma en que las temperaturas fluctuarán hasta un frío fin de semana.

Una previsión que, según Dani Mateo, ha sido "patrocinada por Frenadol" porque "es imposible no ponerse malo con esto".

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