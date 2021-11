Boticaria García visita el plató de Zapeando para desmontar menús de comida rápida y, es su lugar, propone otros menús muchos más saludables e igual de ricos. Por ejemplo, la experta propone una pizza verde en lugar de la tradicional pizza de bacon.

La pizza del supermercado congelada no tiene ingredientes recomendables para el día a día. "Sí, es muy rápida, pero no muy sana", reconoce Boticaria García, que explica en el vídeo principal de esta noticia cómo hacer la mini pizza verde de brócoli. Y es que la experta confiesa el secreto: "No hay masa". Pero no solo eso, Boticaria García también explica al detalle cómo hacer rápidamente un batido para la merienda de los niños mucho más sano que los típicos de oreo.

Cómo hacer un guacamole sano y rápido

Fuera hamburguesas y patatas fritas, Boticaria García te explica al detalle en este vídeo de Zapeando cómo hacer un menú igual de rico pero más saludable y a la mitad de precio.