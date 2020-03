Dani Mateo pregunta en Zapeando a Boticaria García por qué los niños, que suelen coger de todo, parecen inmunes al coronavirus. Aunque la experta afirma que la Ciencia todavía no tiene una solución clara, sí hay varias hipótesis que podrían estar relacionadas con el sistema inmunitario.

Boticaria explica que el coronavirus, como el resto de virus en general, no es capaz de reproducirse por sí mismo, por eso, necesita infectar una célula humana y reproducirse dentro. La zapeadora refleja, a través de un experimento, cómo funciona: "Los virus van por el cuerpo y necesitan encajarse en un receptor específico, que los reconoce y hace de llave para entrar en la célula y reproducirse".

Por ello, Boticaria destaca que, "en el caso de los niños, parece ser que, en sus células no hay muchos receptores, porque igual no están muy maduros, entonces, el coronavirus no encuentra receptores ni la llave para entrar". Por eso, la experta señala que "el virus está en el cuerpo, puede salir y contagiar, pero no genera la infección en el pequeño". Esa,a firma la zapeadora, es una de las teorías que podrían explicar por qué el coronavirus no afecta tanto a los niños.