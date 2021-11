Boticaria García visita el plató más 'farmacéutica' que nunca y es que, esta vez, la colaboradora llega a Zapeando hasta con su bata para hablar de todos esos errores que los españoles cometemos cuando vamos a la farmacia.

Incluso, la experta recuerda el mal rato que pasó durante una guardia en la farmacia: "Una vez me dieron un anillo de pedida, me lo dejaron en el torno". "Hice una cosa que no debería haber hecho", recuerda la joven, que afirma que como se sentía tan mal, abrió la puerta a las 12 de la noche para devolverle el anillo y decirle que no podía quedárselo: "Me cogió del brazo y pegué un empujón a la puerta". "El anillo era bueno, ese hombre me quería", destaca Boticaria García mientras los zapeadores alucinan al descubrir que era "un loco" que "estaba loco por Boticaria".

Cómo pide condones la gente en la farmacia

Quique Peinado destaca que los chicos piden los condones mirando hacia abajo porque les da vergüenza. ¿Es así? Boticaria García desvela en este vídeo cómo piden los preservativos los españoles en la farmacia.