Boticaria García explica en el plató de Zapeando una guía para no perderse con los diferentes test para la COVID-19. En este caso, la experta analiza los test rápidos de antígenos, comprados por la Comunidad de Madrid y usados para hacer cribados masivos como en Aranda del Duero.

La doctora en Farmacia señala que estos test, que llegaron a España a finales de noviembre, fueron recibidos "con la alfombra roja", pero advierte que "no son la panacea". Y es que aunque Boticaria García señala que son de los mejores test que tenemos en la actualidad, avisa de que tiene sus inconvenientes. Boticaria destaca que "su fiabilidad no es absoluta en asintomáticos por lo que hay gente que si se los hace y da negativo piensa que no está infectado y abraza a su abuela, pero en realidad esta persona puede ser asintomática. Eso sí, la experta recuerda en este vídeo que son de los mejores test y explica sus ventajas, así como su método.

¿Qué test de COVID es mejor? ¿Cuándo hacerse cada uno?

Además, Boticaria García explica en este vídeo en un minuto cuál es mejor y para qué sirve cada uno de los test COVID-19 que hay en el mercado: de la PCR al antígeno.