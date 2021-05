Boticaria García, divulgadora científica, ha alertado en Zapeando de los peligros que supone mezclar una bebida energética con alcohol. De hecho, en Estados Unidos, la FDA, la agencia nacional de medicamentos y alimentos, ha prohibido que este tipo de bebidas se consuman junto con alcohol.

Como explica la experta, la cafeína hace que no tengas tanta percepción de estar borracho: "No tienes la percepción de que estas ebrio, te hace pensar que estás alerta cuando no es así y para evitar eso, mejor no mezclar", cuenta. Lo cierto es que algunas personas piensan que tomándose una bebida energética se espabilan y cogen el coche, con todo el peligro que eso supone. Ante estas conductas, el mensaje de Dani Mateo es claro: "Te sientas bien o no te sientas bien, si bebes, no toques el coche".

Además, Boticaria García ha explicado en Zapeando otros peligros de las bebidas energéticas. Así te explica la experta cuál es la cantidad máxima que debes tomar al día.