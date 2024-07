Hace un tiempo se pusieron de moda los anuncios estafa en las que se utilizaba la imagen de famosos para vender diferentes productos, desde cremas adelgazantes a criptomonedas. En estos anuncios se podía ver desde a Chicote, Ana Belén o Pablo Motos. Pero, con la llegada del 'deepfake', es decir, vídeos en los que se muestran imágenes falsas de alguien que parecen reales utilizando la Inteligencia Artificial, esto ha ido a más. Y una de las últimas víctimas de estos anuncios falsos ha sido la colaboradora de Zapeando Boticaria García.

La farmacéutica, que ha conectado desde la playa con el programa, cuenta que descubrió que estaban utilizando su imagen para vender un producto adelgazante gracias a sus seguidores de Instagram. "Empecé a recibir mensajes de gente preguntando dónde podría comprarlo, esto es lo preocupante", comenta. "Le he pedido a la gente que me sigue, y que ve estas cosas, que denuncie el post", explica.

No es la primera vez que Boticaria es víctima de este tipo de estafas. Anteriormente ya habían usado su imagen para anuncios similares y lo denunció en la Guardia Civil. "Como están alojados en páginas fuera de la Unión Europea, hasta donde me han contando, no se podía hacer nada", se lamenta. "Siempre es bueno denunciar por si pasa algo, tu ya has dicho que no eres tú", añade.

Boticaria cuenta que este tipo de productos, además, solo se pueden comprar a través del enlace del anuncio u "tienen un nombre que se lo inventan y mañana lo cierran e inventan otro". "Esto da miedo", afirma, "estoy a favor de la tecnología pero hay que empezar a poner puertas al campo, estamos jugando con la salud".