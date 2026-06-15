Boticaria García sentencia el 'plastic eating', en vídeo: "El problema no solo es meterse un plástico en la boca, sino el mensaje"

Boticaria García analiza el 'plastic eating', una nueva moda en redes sociales que consiste en comer con un plástico en la boca para no tragar los alimentos: "Es una conducta de riesgo que se parece mucho a prácticas que vemos en trastornos de la conducta alimentaria", explica.

Boticaria García da su veredicto con las últimas modas que encontramos en internet, desde el barré a la última tendencia de comer con un plástico metido en la boca para no tragar los alimentos.

Es lo que se conoce como 'plastic eating', cuyo objetivo es engañar al cuerpo al masticar un alimento que nunca llega a nuestro estómago, consiguiendo de este modo, supuestamente, saciedad sin comer.

Boticaria lo tiene claro sobre esta nueva tendencia salida de Tik Tok que es "una llamada a Sanidad, a salud mental y, si me apuras, al sentido común, que parece que lo tenemos en modo avión".

Desde internet se vende como un truco para controlar antojos, pero Boticaria sentencia: "De truco nada, es una conducta de riesgo que se parece mucho a prácticas que vemos en trastornos de la conducta alimentaria. Es una 'red flag' que ni la Rosalía".

La experta señala que en esta moda "hay tres problemas gordos". El primero es el riesgo físico, porque "meter plástico en la boca mientras comes puede favorecer el atragantamiento", además de la posible "ingesta accidental de algunos fragmentos".

El segundo es el riesgo mental, ya que "refuerza la idea de que comer es peligroso, de que las calorías son el enemigo y hay que engañar al cuerpo para no alimentarlo". Por último, está el algoritmo, ya que "te detienes dos segundos a ver un vídeo y te ponen 20 más sobre esto".

En este sentido, apunta que "ver contenidos en las redes sociales que están centrados en el cuerpo se asocia a más insatisfacción corporal y conductas alimentarias alteradas, sobre todo en adolescentes y jóvenes".

Por todo, ello, Boticaria considera esta tendencia un "no rotundo": "El problema no solo es el acto de meterse un plástico en la boca, sino el mensaje", afirma la experta, que recuerda que "comer no es un fallo moral, es fisiología".

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