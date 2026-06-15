VÍDEO | Boticaria García haba de las virtudes y defectos del barré: "Que algo sea bueno no significa que lo haga todo"

Boticaria García da su 'botiveredicto' sobre el barré, el deporte de moda que combina ballet, yoga y pilates y que, según la experta, "no es ninguna tontería y tiene cosas superinteresantes", aunque con algún 'pero'.

Boticaria Garcíaanaliza las últimas modas que encontramos en las redes en lo que a salud y bienestar se refiere. Una de ellas es el barré, una forma de deporte que combina movilidad, equilibrio, coordinación y resistencia que toma su nombre de la barra de ballet.

Esta disciplina, explica la experta, "combina movimientos inspirados en ballet con ejercicios de yoga y pilates", con los que se trabaja el core, el equilibrio y la postura.

Para Boticaria, el barré "no es ninguna tontería y tiene cosas súper interesantes", a lo que hay que sumar que "engancha". Por ello, lo aprueba "como puerta de entrada o complemento": "Si alguien pasa de no moverse a hacer barré dos o tres veces por semana, es fantástico".

Sin embargo, señala que "que algo sea bueno no significa que lo haga todo". En este sentido, indica que "el entrenamiento de fuerza es innegociable".

Por ello, comenta que, según la OMS, los adultos debemos hacer, además de actividad aeróbica, dos entrenamientos de fuerza por semana: "No hablamos de ponerse cachas, hablamos de salud metabólica", aclara.

De este modo, Boticaria afirma que se necesitan "cargas más pesadas de las que se consiguen con barré" y que, llegados los 40, "el músculo y el hueso necesitan estímulo, que les digamos 'seguid haciendo falta', y para eso hacen falta cargas".

Llegados a este punto, el barré puede contar como fuerza "si nunca has hecho nada", pero "si tu quieres generar músculo, necesitas una carga progresiva".

Dicho todo esto, Boticaria se posiciona a favor del barré, pero teniendo en cuenta que "la mesa del ejercicio tiene varias patas: cardio, movilidad, equilibrio y, sí o sí, fuerza".

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