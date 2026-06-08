Boticaria García sentencia el desayuno de Bad Bunny, en vídeo: "Este muchacho sabe hacerlo todo muy bien"

El cantante de Puerto Rico desayuna café, huevos revueltos, jamón, queso, tomate y cebolla, y tostadas. Para la farmacéutica, es un desayuno muy completo y adecuado.

Bad Bunny está en nuestro país en plena gira y, por ese motivo, Boticaria García no duda en analizar qué desayuna el artista de Puerto Rico. Como detalla Virginia Riezu, desayuna "café, huevos revueltos, jamón, queso, tomate y cebolla, y tostadas".

"Claro, lo que dan en el bufé", cuenta Dani Mateo, "pero fuera del hotel ¿qué desayuna?". A la farmacéutica le gusta mucho el desayuno del cantante. "Hay comida muy reconocible", indica. Boticaria indica que habría que vigilar el jamón y el queso, "pero bien".

Los huevos, por ejemplo, aportan proteína de calidad y saciedad, mientras que el tomate y la cebolla "son el toque inteligente". "Le dan sabor, volumen, tienen antioxidantes y hacen que el plato este muy rico sin bañarlo en salsas chungas", indica.

"Se puede comer sano muy rico y este muchacho sabe hacerlo todo muy bien", añade. Boticaria indica que el pan de las tostadas debe ser integral. "Está muy bien si acompaña y no es la especie dominante del plato", explica.

La farmacéutica, como ha dicho antes, el jamón y el queso tienen "letra pequeña". "Aportan sabor y proteína, pero pueden tener grasas saturadas", indica. El desayuno del artista también incluye café. Boticaria cuenta que el café "no hace milagros, pero es buenísima opción y puede ayudar a estar más alerta".

Boticaria expone que es mejor que no sea "un postre líquido". La farmacéutica expone que no se deben tomar más de 400 mg al día. "Son cinco cafés", apunta. A nivel global, Boticaria indica que el desayuno de Bad Bunny "tiene sentido, es saciante, tiene proteínas, alimentos reales... aprobamos su desayuno".

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