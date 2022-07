Boticaria García visita el plató de Zapeando para hablar de cómo evoluciona la viruela del mono en España después de que hayan aumentado sin parar. En la última semana han aumentado un 77% los casos en todo el mundo lo que ha obligado a la OMS ha convocar el Comité de Emergencia.

"Están un poco con la mosca detrás de la oreja los señores de la OMS", explica la experta, que afirma que el grupo de expertos verá si se mantiene el nivel de riesgo, actualmente moderado, o si lo quieren declarar Emergencia Sanitaria Internacional, como el COVID-19. "El virus está en 58 países pero se calcula que la cifra es más elevada que la oficial porque no hay pruebas de diagnóstico por lo que no se está detectando todo lo que se debería", detalla Boticaria García, que afirma que existen "brotes concretos". Pero, ¿por qué no se considera enfermedad rara? ¿y qué ocurre en España? "En España estamos entre los primeros de Europa", destaca Boticaria García, que explica cuál es el perfil de los contagiados. Además, se han diagnosticado los primeros casos de viruela del mono en niños. ¿Qué está haciendo la OMS? Boticaria García explica todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia.