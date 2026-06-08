Boticaria García explica los beneficios de desayunar huevos, en vídeo: "No es un villano cardiovascular"

La farmacéutica se vale del desayuno de Penélope Cruz para hablar sobre los beneficios de este alimento. Además, también explica qué otras buenas opciones tiene el desayuno de la actriz.

Boticaria García visita Zapeando para analizar los desayunos de algunas celebrities y la primera en someterse a su prueba en Penélope Cruz. La actriz desayuna huevos, fruta, tostadas de espelta y, en ocasiones, zumo de apio.

"Parece un poco marciano", señala Nacho García. La farmacéutica expone que "por una vez no estamos ante una celebrity que está desayunando aire con colágeno lunar, hay comida de la buena", afirma, "es un desayuno muy sensato".

La farmacéutica indica que si queremos incorporar huevos a nuestro desayuno es mejor evitar los fritos. "No hay que tomarlo crudo, porque hay mucha salmonela", añade. Boticaria señala que el huevo "tiene proteína de alto valor biológico". Esto hace que sea muy saciante y mantiene la masa muscular, algo muy importante a partir de los 45 años.

"Además, tiene vitaminas del grupo B, grasas minerales y colina, muy interesante para el cerebro", indica. La farmacéutica indica que, aunque el huevo fue demonizado hace muchos años, "esto se acabó". "Población sana, tomad huevos dentro de una dieta equilibrada", recomienda, "el huevo no es un villano cardiovascular".

En cuanto a la fruta, también es muy interesante incorporarla al desayuno ya que "suma fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes, entera mejor que en zumo", explica. En cuanto a la tostada de espelta, también es una buena opción "siempre que la espelta sea integral de verdad". "Si el pan es integral aporta más fibra y más energía", indica.

Boticaria explica que el zumo de apio, por último, "no depura, no desinflama ni limpia el hígado". A pesar de ello, señala que el apio "está muy bien ya que tiene agua y otros compuestos interesantes". La farmacéutica, finalmente, aprueba el desayuno de la actriz.

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