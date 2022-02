Boticaria García analiza en el plató de Zapeando los tipos de uñas "raras" que existen. Por ejemplo, en el vídeo principal de esta noticia, la experta explica qué hay detrás de las "uñas con surco". "Son líneas horizontales que recorren el ancho de la uña y, en general, no son motivo de preocupación", destaca Boticaria García, que explica el motivo: "Puede ser que algo detuvo el crecimiento en algún momento y generó el espacio, como una lesión, fiebre alta, estrés o quimioterapia".

Además, la experta también analiza otra que no se ve tan a menudo: la uña curvada. ¿Es preocupante? "Puede empezar tan de poco a poco que mucha gente no se da cuenta de lo que pasa", explica Boticaria García, que destaca que en ocasiones pueden ser inofensivas "porque vienen de familia", pero también una señal "de que tienes una enfermedad en pulmones, corazón, hígado, estómago o intestino". Por último, Boticaria García explica las uñas con raya oscura: "La he dejado para el final porque puede ser más grave". Puede tratarse de un melanoma acral. "Esto es importante, si veis que alguna uña de la mano o el pie os aparece una raya oscura o que cambia, hay que ir a un dermatólogo para un control de cáncer de piel", advierte Boticaria García, que afirma que, aunque no todas son melanoma, pero hay que revisarlas.