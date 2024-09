Miki Nadal celebra su cumpleaños. Dani Mateo dedica a su compañero unas bonitas palabras. "Gracias por todo lo que me has enseñado, gracias por todos estos años trabajando", dice Dani. El presentador le pregunta que qué se siente al llevar tantos años sin salir de ese mismo plató. Como explica Mateo, en el mismo plató donde se graba Zapeando se hizo también 'Sé lo que hicisteis'.

"¿Tú cuando salgas de aquí vas a ser como el de 'Cadena Perpetua', que no sabía qué hacer en libertad?", añade Dani. "Sí, y en un cacharro de estos he puesto 'Miki was here'", responde el zapeador. El presentador pregunta a Miki qué se siente al llevar tantos años trabajando y, por otro lado, "¿cuándo calculas que ya vas a decir que eres lo suficientemente rico como para aguantar a tanto gilipollas?".

"Nunca se es suficientemente rico y tú lo sabes", responde Miki. "A mí me dijeron el primer año que empecé en televisión 'aprovecha ahora que esto dura muy poco'", responde entre risas. "Qué visionario el que te lo dijo...", comenta Iñaki Urrutia.

Nadal explica que el admiraba mucho a Florentino Fernández y Pepe Navarro. "Yo quería hacer eso... quería hacer el tonto y ganar dinero", se 'confiesa', "hay que tener sueños en esta vida, se pueden cumplir, si quieres hacer el tonto en tu vida puedes conseguirlo". "Tú te pones las metas muy bajas y siempre las cumples", concluye Miki.