Miki Nadal ha recordado la fiesta que compartieron él y Dani Mateo en Nueva York durante una Nochevieja. "Pasamos la Nochevieja en un garaje", comenta Miki. "¿Dónde cogí una vela en vez del chupito y me quemé los dedos?", pregunta Dani. "Y luego robamos un móvil", añade el presentador.

"Fue una aventura increíble", resume Mateo, "gracias a Miki pude ver Nueva York en helicóptero". El presentador explica que estaba "chuleándose" con una chica neoyorkina "a la que no entendía pero le decía sí a todo" y, en vez de coger un vaso de chupito cogió una vela que había al lado.

Como es obvio, Dani se terminó quemando los dedos. "Y así me fui...", explica Mateo. "Me ha vuelto a doler, pero me dolió más la vergüenza", concluye.