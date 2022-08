El verano es el tiempo ideal para los cambios de look radicales. Por eso, y como muchos famosos se están animan a variar sus peinados, Josie acude al plató de Zapeando para comentarlos juntos a los colaboradores. Alejandro Sanz, por ejemplo, ha cambiado su tradicional moreno por un look platino, que al experto en moda no le parece "nada valiente" porque todos "los maduros" se están sumando a él.

Pero no ha sido la única celebrity. Edurne, por su parte, se ha cortado su melena y ha apostado por un long bob y, en el caso de Blanca Suárez, ha cubierto su frente con un flequillo a lo vasco. ¿Conseguirán los famosos el aprobado de Josie? Descúbrelo en el vídeo principal de la noticia.