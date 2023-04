En un programa de televisión asturiana se la han colado al presentador en pleno directo. Y, es que, mientras el chef cocinaba, el presentador leía los comentarios de los espectadores. Concretamente el de "Kerry Caberga".

Pero no es hasta segundos después, y tras decírselo el cocinero, cuando se da cuenta de que se trata de un juego de palabras. Un hecho que provoca las risas también entre los zapeadores y despierta la imaginación de Dani Mateo: "Rosa Melano es muy bueno", espeta. "Efectiviwonder", suelta Valeria Ros sin venir a cuento.

"Ya estamos desparramando", dice el catalán, que le pide: "No te precipotes". Y la expresión no puede hacerle más gracia a María Gómez, a quien le da un ataque de risa en pleno directo y que no hace que empeorar con las ocurrencias del presentador: "No te precipotes se le dice a los eyaculadores precoces".

"Con qué poquito echamos una tarde buenísima", espeta Iñaki Urrutia, que no puede parar de reír. Puedes ver el cómico ataque de risa que le da a María Gómez en riguroso directo en el vídeo principal de la noticia.