Algunos estudiantes aprovechan sus ceremonias de graduación para homenajear a su peli favorita. Este es el caso de este joven que, cuando va a recibir su diploma, saca un sable láser y, en actitud desafiante, se acerca al director del instituto al que le saca otra espada y le reta a un duelo en mitad del acto. Él no duda en aceptar y se desarrolla una divertida pelea: "Al final le atraviesa y lo mata", describe la escena Quique Peinado, que no puede evitar reaccionar asegurando que "el director no es friki ni nada".

Puedes ver la divertida escena que se desarrolla en medio del acto de graduación en el vídeo principal de la noticia.