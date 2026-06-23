Así demuestran los estudiantes de India su capacidad de concentración, en vídeo

No te pierdas la curiosa formula que tienen los profesores de Educación para valorar si sus alumnos tienen una buena concentración. Descúbrelo en el vídeo principal.

En India tienen una curiosa manera de ver si los estudiantes de Educación tienen una buena concentración al estudiar. Como cuenta Quique Peinado, "tienen que pasar un examen para evaluarlo" y, para hacerlo, "los profesores les gritan mientras hacen el examen".

Como se puede ver en las imágenes, los estudiantes están sentados en sus pupitres haciendo ese examen y, a su alrededor, hay gente gritando, silbando y haciendo ruido golpeando tapas metálicas o golpeando las mesas.

Los alumnos parecen no hacer mucho al ruido y siguen haciendo su examen como si nada. "Esto no sé si te prepara para un examen, pero para ir a una rave a pedir copas es genial", comenta Virginia Riezu.

"También te digo que siendo de India no les va a molestar mucho el ruido", añade Miki Nadal, irónico, "no están acostumbrados esta gente".

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