Así define Hugo Silva a su personaje en 'Cada día nace un listo': "Si tiene 100 euros para pegarse una juerga, la vida va bien"

Hugo Silva habla en Zapeando de su última película, 'Cada día nace un listo', una cinta en la que interpreta a un exconcursante de talent show y timador "con muy pocas luces", pero uno de los personajes con los que más se ha divertido.

Hugo Silva visita Zapeando para hablar de su última película, 'Cada día nace un listo', que se estrenó el pasado viernes 5 de junio. Una cinta que su directora, Arantxa Echevarría, ha definido como "un Guy Ritchie con chapela".

En ella, el actor interpreta a Tony Lomas, juguete roto de un talent show y timador: "Es uno de los personajes con los que más me he divertido de toda mi vida. De estos que acaba el rodaje y dices 'qué pena, ya no voy a poder estar ahí'", afirma.

Hugo define a su Tony Lomas como alguien "con muy pocas luces, muy cortoplacista, con cero moral. Si tiene 100 euros para pegarse una juerga esa noche, la vida va bien".

En 'Cada día nace un listo', el personaje de Hugo Silva "no liga tanto, pero él cree que sí", explica el actor, que reconoce que le da "envidia" por su optimismo y su falta de conciencia: "Aunque no esté ligando, él piensa que sí. Aunque esté tocando en un garito pequeño con cuatro personas, él piensa que está en Wembley", señala.

Junto a Silva, el film tiene un reparto de lujo Dafne Fernández, Ginés García Millán, Susi Sánchez o Belén Rueda, con el que el actor afirma que "ha sido un súper placer" trabajar.

Su personaje, antes del talent show fue electricista. Un aspecto que comparte con el Hugo Silva real, que desvela que estuvo trabajando como electricista en unos grandes almacenes, aunque "fue muy corto aquello".

Sin embargo, terminó en la actuación por recomendación de su madre, que tras terminar un contrato de trabajo, le sugirió dedicarse más en serio al teatro.

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