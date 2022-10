"Si celebras el bautizo de tu hija, Miki, no contrates bebés gigantes", recomienda Quique Peinado a su compañero de mesa. ¿El motivo? Este vídeo viral en el que se ve cómo dos bebés gigantes se pegan "como si no hubiera un mañana" en una fiesta infantil. "En realidad son dos adultos imbéciles con disfraz hinchable de bebé pegándose", aclara el de Vallecas, que no da crédito a lo que ven sus ojos.

Por su parte, Cristina Pedroche observa que lo primero que ha ido a agarrar son las coletas de la bebé hinchable: "Te arrastro", se imagina que dicen. Puedes ver la surrealista pelea en el vídeo principal de la noticia.