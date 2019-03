Ángel Martín confiesa por qué dejó 'Sé lo que hicisteis…': "Dejé de poder hablar de Jorge Javier"

Zapeando aprovecha la visita a plató de Ángel Martín para recordar el último día del cómico en ‘Sé lo que hicisteis…’, donde se le saltó hasta alguna lagrimilla. El presentador explica por qué se fue del programa presentado por Patricia Conde: “Dejé de poder hablar de Jorge Javier y me bajé del burro. Si lo divertido era insultar a esta gente, si no se puede, me voy. Me aburrí”.

