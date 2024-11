Ana Guerra desvela qué cantante ha marcado su vida desde niña: "Aunque tenga 30 años sigo sin soltarle"

Ana Guerra se anima con el test de Zapeando para mostrar cuáles son sus canciones preferidas y que formarían su particular playlist. La cantante desvela que para conducir le gusta ponerse canciones alegres. "Me pondría 'La bilirrubina' de Juan Luis Guerra", indica. Como explica, el cantante ha marcado su vida desde que es niña y "aunque tenga 30 años sigo sin soltarle".

Para seducir escoge 'Love On The Brain' de Rihanna. "Tiene eso que hace falta, ese ritmo, esa melodía, que hace falta para seducir", argumenta. La artista afirma que es complicado para ella escoger una canción que pueda representar todos sus veranos. A pesar de ello, finalmente escoge 'La ventanita' de Sergio Vargas ya que, en su opinión, "no falla".

Para abrir su baile nupcial, Ana escogería un bolero como 'Contigo aprendí' de Los Panchos. Sobre qué canción elegiría para hacer el ganso con sus amigas, no puede escoger una canción sino una playlist completa llamada 'Mamarracheo'. "Es la típica que no falla y todo el mundo se la sabe", argumenta.

Como último tema de su playlist, la cantante confiesa que no tiene una canción favorita como tal pero sí tiene una anécdota con un tema de Tamara. "Mis padres compraron un karaoke y se dieron cuenta de que se me daba bien esto de cantar. La primera canción que me aprendí fue 'Quién, cómo tú' de Tamara", explica.