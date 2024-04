Berta Collado tiene una conexión muy especial con el público que ha acudido hoy a Zapeando. Como cuenta, "son alumnos de un máster donde tuve el gustazo de darles unas clases y, además, con un nivel increíble".

Una alumna confirma que Berta fue una gran profesora: "Esto suele ser reciproco, si a ella le hemos gustado nosotros, a nosotros nos ha encantado Berta". "Hemos aprendido un montón", añade. Pero, a pesar de el apoyo de todos los alumnos, Dani detecta una "nota discordante".

Otra alumna toma la palabra y dice: "He venido a Zapeando porque no me gustó la nota y quería verte para hablarlo". La chica cuenta que Collado le puso un seis: "La nota más baja que he sacado, todas mis notas son de ocho para arriba". Miki Nadal y Dani Mateo piden a Berta que le suba la nota un punto. "Esto lo tengo que pensar, no se puede regalar un punto así como así", concluye Berta.