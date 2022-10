Josie visita el plató de Zapeando para analizar la musculada espalda de la reina Letizia y, de paso, hablar de otros famosos musculados. Para ello, María Gómez presenta 'Postureo muscular sin que se note', un repaso a esos famosos que se hacen esa foto de andar por casa pero que podría ser, perfectamente, la portada de una revista. Como las espectaculares fotos Andrés Velencoso.

"No le hacen justicia esas fotos", destaca Josie, que afirma que comparte gimnasio con él y es más espectacular aún en persona. Pero no solo el modelo, Miguel Ángel Silvestre y Álex González también comparten gimnasio con el experto en moda, quien, incluso, cuenta anécdotas haciendo deporte con ellos: "Álex me invitó a desayunar en el gimnasio, es muy simpático".