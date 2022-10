Ya son muchas celebrities a las que hemos podido ver sumándose a la moda de las transparencias, que promete llegar con fuerza de cara a la siguiente primavera. Entre ellas, los looks que más han llamado la atención de María Gómez son los de Rosalía, Emily Ratajkowski, Kim Kardashian o Bella Hadid. "Me encantan", no puede evitar reaccionar Josie al verlas, que acude a Zapeando para dar su veredicto sobre esta moda.

Además, el estilista es muy fan de las transparencias porque "es una alegría para todos los cuerpos y miradas", opina, y está convencido de que calará porque la gente "tiene ganas de enseñar lo que se ha currado". "Los ricos quieran mostrar que son ricos y la gente que está buena, quiera mostrar que esta buena", concluye Santi Alverú la intervención de Josie sobre las transparencias, que puedes escuchar en el vídeo principal de la noticia. Y tú, ¿qué tal te llevas con esta moda?