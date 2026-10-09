Alberto Rey desgrana el estreno de la película 'El precio de la red': "Es puritito Aaron Sorkin"

Nuestro experto en cine, Alberto Rey, analiza en Zapeando el estreno de 'El precio de la red', la secuela no oficial de 'La red social', cuyo reparto está compuesto por Jeremy Strong, que hace de Mark Zuckerberg, Jeremy Allen White o Mikey Madison.

Es viernes y en Zapeando toca la visita de nuestro experto en cine, el periodista Alberto Rey, que viene a analizarlos la película 'El precio de la red', que se estrena este 9 de octubre en las salas de España.

Dirigida por Aaron Sorkin, esta película es la secuela no oficial de 'La red social' (la película sobre el nacimiento de Facebook), en la que una ingeniera de Facebook se une con un periodista de investigación para destapar los secretos más oscuros de la plataforma. En el reparto, Jeremy Strong, haciendo de Mark Zuckerberg, Jeremy Allen White o Mikey Madison.

El veredicto de Rey es claro: "Le doy un 'like' muy gordo. 'El precio de la red' es puritito Aaron Sorkin". Esta peli, explica, "es más 'Algunos hombres buenos' que 'La red social', que son dos obras maestras escritas por él pero dirigidas por otros". En este caso, Sorkin también dirige algo que no es que se le dé peor, es que le da bastante más pereza. Pero a mí me da igual", confiesa Rey.

Sobre los diálogos, dice, son "rápidos e ingeniosos, con frases lapidarias y no hay ni un cabo suelto en el guion": "Una enorme nostalgia del cine de los 90, que también tiene alguien llamado yo. Es noventera, que no te lo puedes creer", admite Rey, que otorga a la película nada más y nada menos que cuatro soles o, como decimos en Zapeando, cuatro 'albertitos'.

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