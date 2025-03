Alberto Rey cree que Demi Moore ganará el Oscar a mejor actriz principal: "Va a ser el momentazo de la gala"

El domingo, 2 de marzo, se celebrará la ceremonia de entrega de los premios Oscar en Los Ángeles. Una de las categorías más disputadas es la de mejor actriz principal, que sitúa a Demi Moore y Mikey Madison como las actrices que más posibilidades tienen de conseguir la estatuilla. Cristina Pedroche comenta que se supone que la actriz española, Karla Sofía Gascón, tras su polémica, "ha quedado fuera de la ecuación" aunque, en su opinión, sería una merecida ganadora. "Estamos absolutamente conectados en que ocurra el 'And the Oscar goes to: Karla Sofía'", responde Alberto Rey.

"En principio está para Demi Moore, lo cuál nos parece una buena opción", afirma el periodista. Rey indica que 'Anora', la película de Madison, "ha esprintado muchísimo en el último tramo de la campaña" pero, a pesar de ello, Alberto cree que lo va a ganar Moore. "La historia es perfecta, ella ha hecho una campaña increíble, se llevó el Globo de Oro y va a ser el momentazo de la gala", afirma.

Para el periodista, "'La sustancia' es, con diferencia, la película más icónica del año, que nos ha dado los mejores memes", pero avisa: "Ojo con Fernanda Torres, porque con 'Aún estoy aquí', que es una película increíble y que ella tiene una interpretación muy de Oscar, podría incluso dejarle sin el Oscar que sí que damos casi por garantizado que es el de mejor película internacional".