Alaska visita Zapeando para presentar su nuevo sencillo con Fangoria, 'Edificaciones paganas'. La leyenda de la música española, que acaba de cumplir 45 años sobre los escenarios, hace un repaso junto a los colaboradores del programa por su también amplia trayectoria en televisión y realiza la siguiente reflexión en directo: "Tus carencias son tu estilo". "Así llevo yo diez años en la tele", bromea Quique Peinado a la vez que refuerza su opinión.

La cantante ha participado en más de 60 programas de televisión en España, como el que grabó junto a Tamara y Ágatha Ruiz de la Prada para Antena3: "Era una maravilla", destaca. "Ahí también hacía debates y precisamente alguien de Antena3 me dijo: No vales para hacer debates". El motivo te lo desvelamos en el vídeo principal de la noticia, en el que también recuerda algunas anécdotas con Pablo Carbonell y Pedro Reyes, de los que confiesa que en su primer día de rodaje en la Bola de Cristal: "No se sabían el guion, ni tenían intención de sabérselo". ¡Dale al play para ver la entrevista y conocer a Alaska en profundidad!

La bonita reflexión de Alaska sobre la vida

Tantos años dedicándose a la música le han dejado como legado innumerables experiencias que le han hecho sentir muy viva, como bien comenta en este vídeo con Dani Mateo: "Mientras estés vivo hay camino por delante".