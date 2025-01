Adriana Torrebejano cuenta el 'accidente' que sufrió mientras grababa 'Mikaela': "Quedó muy bien, la verdad"

Adriana Torrebejano ha acudido a Zapeando para presentar su próxima película, 'Mikaela'. Dirigida por Daniel Calparsoro, la actriz comparte cartel con actores y actrices de la talla de Antonio Resines, Natalia Azahara o Roger Casamajor. La película se estrena en cines el próximo 31 de enero.

"Durante el atasco, provocado por una tormenta similar a la Filomena, unos atracadores asaltan un furgón blindado. El único policía en la zona es un agente en horas bajas, interpretado por Resines", explica Cristina Pedroche. "¿Quién le ayudará desde la Jefatura de Tráfico? pues Alicia, el personaje de Adriana", añade la zapeadora.

Alicia sufre una cómica caída ha su llegada a la Jefatura. "¿A que fingir una caída, y hacerlo bien, es muy difícil?", pregunta Dani Mateo. La actriz desvela que la nieve que aparece no es de verdad sino que estaba hecha con jabón. "Me resbalé en esa toma de verdad y lo hice tan bien, porque era real, que me dijo el director que tenía que repetirlo todas las veces igual". "Quedó muy bien, la verdad", concluye.