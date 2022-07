"Os quiero enseñar un animal con el que me he sentido muy identificado", comenta Miki Nadal a sus compis de Zapeando, para acto seguido mostrar su viral, en el que aparece un elefante dormido muy profundamente. "Se trata de un elefante bebé del zoo de Praga al que su madre intenta despertar", pero, como no lo consigue y acaba pidiendo "ayuda a los cuidadores".

En este vídeo, puedes ver el adorable momento en el que consiguen despertarle y el bebé sale corriendo con su madre.