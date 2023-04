Zapeando conecta en directo con la tik toker Sandra Pérez, que se dedica a viajar por todo el mundo, pero sin pagar, ya que practica el "turismo de voluntariado" o lo que es lo mismo, "consigue comida y cama a cambio de realizar pequeños trabajos durante unas horas", explica Valeria Ros a sus compañeros.

Pero quién mejor que ella misma para que cuente cómo es su experiencia: "Ahora vivo en Miami desde hace unos meses, pero no es tan bonito como parece". Y, es que, como ella misma confiesa ha tenido trabajos de lo más surrealistas, como el de jardinera: "Mi caca está haciendo florecer semillas de papaya en Hawái", una confesión que sorprende a los zapeadores.

"Estuve ayudando a una familia de tipis a plantar sus cosas en el jardín. Plantamos papayas, plátanos y ese tipo de cosas", pero para ello necesitaban abono: "Nunca había cagado en un cubo, pero lo hice", confirma entre risas.

Pero no es su trabajo más extraño. Cuando tenía 18 años Sandra Pérez se metió en un hospital porque "quería sacar dinero": "Me tocó cuidar a un abuelo por la noche". "No sé si debería estar contando esto", espeta. Y, es que, este hombre no quería llevar pañal por la noche y ella, que con 18 años no había "visto un pito en la vida", "de repente el señor se la sacaba y se ponía a mear por toda la cama". Puedes ver cómo conseguía salir de este apuro en el vídeo principal de esta noticia.