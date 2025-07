Wyoming recuerda a Ayuso de dónde salió la cifra de fallecidos en las residencias: "Revise sus datos y declaraciones"

El Intermedio recuerda el desafortunado mensaje publicado por Miguel Ángel Rodríguez, que, a través de sus redes sociales, atacaba a las víctimas de las residencias. Durante la emisión del programa 'Lo de Évole', sobre la crisis de la Covid, el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso cuestionaba uno de los testimonios.

"Miguel Ángel Rodríguez se pasa de frenada una vez más", afirmaba el Gran Wyoming, "la madre de la señora a la que se refería murió en una residencia de Getafe el 12 de abril de 2020 como consecuencia de los protocolos de la vergüenza". "El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso debería hacer el 'protocolo del sinvergüenza', para reaccionar cada vez que Miguel Ángel Rodríguez coge el móvil", añadía el presentador.

Finalmente, al quedar confirmado que el testimonio era real, Rodríguez rectificaba a través de sus redes y pedía disculpas, a su manera, por el error. "Él ha pedido disculpas por su error, estaría bien que el Partido Popular pidiese disculpas por el suyo: mantener contratada a una persona que tiene los pocos escrúpulos de atacar y banalizar el testimonio de una víctima", apuntaba Wyoming.

Las plataformas de apoyo a las víctimas y los partidos de Comunidad de Madrid pedían la dimisión del jefe de Gabinete de Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, por su parte, al ser preguntada por ese hecho, prefería no contestar a la prensa.

Además, no dudaba en definir a la plataforma de las víctimas de las residencias como "resentidos del PSOE y Más Madrid que se quedaron fuera de las listas". Además, también cuestionaba la cifra de víctimas, 7291.

"De primeras he pensado que es de las declaraciones más mezquinas que le he oído a Ayuso, pero, luego, me he acordado de 'se iban a morir igual'... ¡hostia!", reflexionaba Wyoming. El presentador recordaba que el dato de fallecidos en residencias "sale de un Gobierno malvado que solo quiere perjudicarla: el suyo".

Wyoming aconsejaba a Ayuso revisar sus datos y declaraciones. "Y haga con ese tono soberbio lo que haría con un anciano en pandemia: abandónelo", concluía.

