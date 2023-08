En la entrega sobre el Humor, del programa Usted está aquí, disponible en ATRESplayer PREMIUM en el que el director de cine David Trueba recorre España con el Gran Wyoming para conocer más cosas del humorista. Esta vez, sobre la patria. ¿Qué es para el presentador de El Intermedio, ser, realmente, un/a patriota?

Lo tiene claro y no se anda con titubeos, tal como podemos ver en el video de más arriba: "El verdadero patriota -y el único- es aquel que ama a su pueblo, a su pueblo en su conjunto, y pretende el bienestar de su gente, que su gente viva mejor y que esté dispuesto a dedicar su tiempo y energía a ello. Es decir, vocación de servicio".

Por ello reivindica Wyoming que todos aquellos patriotas que se definen como tal no lo son realmente porque "todas y cada una de las medidas que toman, van dirigidas en una dirección que no tiene nada que ver con el bienestar". Y es que realmente, "los menos patriotas que he conocido en mi vida son aquellos que se definen como patriotas", asegura contundente el humorista.