El Festival Internacional de Cometas se celebra desde 1987 en el parque Natural Dunas de Corralejo, Fuerteventura. Marta Torné y Agripina Carretero conocen a Jacinto Rodríguez, uno de los creadores del evento. "Empezamos con siete personas, ahora somos 200 y cada año se va superando", explica el artífice del evento.

Una sorpresa que Marta no se esperaba y que la hace sentir "en un lugar de ensueño". "¡Qué bonito! ¿Cómo no me va a gustar? Le gusta esto a cualquier persona del mundo", asegura emocionada la actriz.

Marta y Agripina se embarcan en un reto: levantar una enorme cometa. "Esto es como si estuviera yo con un miura. Ay, qué felicidad", dice la actriz, que disfruta como una niña haciendo volar y viendo a todos los personajes flotar en el cielo.

"Marta que te lleva el aire", le advierte Agripina a la actriz. Pero ambas siguen girando, corriendo y disfrutando de un cielo pintado de colores.

El viaje a Fuerteventura

Marta Torné es una enamorada de los viajes, pero siempre haciendo un turismo sostenible y responsable con el medio ambiente. Además, la actriz es una fiel defensora de los animales y lo ha querido materializar en su viaje Fuerteventura junto a Agripina Carretero.

Junto a su mascota Rufus, Marta ha trabajado en un proyecto de protección de la fauna marina y en la erradicación de plásticos de los mares. También ha descubierto el Festival Internacional de Cometas y ha saboreado los productos autóctonos y de proximidad de la isla.