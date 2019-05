Es la primera vez que Ágatha Ruiz de la Prada conoce el Taj Mahal y lo hace con la reportera Nadia Benyahya en Viajeras con B: "Ojalá todo el mundo pudiera venir aquí", asegura.

Benyahya cuenta la historia del Taj Mahal, "uno de los mayores monumentos que se han hecho por amor". Y así mismo ha quedado enamorada la diseñadora de él: "Lo que más me ha molestado han sido los ratitos en los que me he dormido".